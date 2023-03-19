19 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince 17-18 Mart'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, "DASK'ı olmayan depremzedeler, devletin yapacağı konutlar için hak sahibi olamayacak", "Hatay'da salgın" iddialarının doğru olmadığı ifade edildi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 16:13
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
+
Aa
-

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan "DASK'ı olmayan depremzedeler, devletin yapacağı konutlar için hak sahibi olamayacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 7269 Sayılı Kanunun geçici 26'ncı maddesindeki düzenlemeyle, genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen alanlarda DASK ile ilgili muafiyet getirildiği ve afetzedelerin mağdur edilmediği aktarıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Enkazda bulduğu 500 bin doları çalan Rus arama kurtarma personeli, Moskova'daki evine polis baskın yapınca evdeki paraları pencereden dışarı attı" iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.

Rus medyasında yer alan haberlerde, Moskova'daki Rusakovskaya Caddesi'nde bulunan bir eve düzenlenen baskında, banknotlarla dolu bir çantanın pencereden sokağa atıldığı bilgisinin yer aldığı aktarıldı. Herhangi bir kaynakta, "Türkiye'den para çalan arama kurtarma personeli" şeklinde bir iddiaya rastlanılmadığı, Rus makamlarınca da böyle bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.

"Hatay'da gıda, su ve hijyen koşulları nedeniyle büyük bir salgın yaşandığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilen bültende, Hatay genelinde yaşam alanlarının tamamına su verildiği, şebekeye verilen sularda şok klorlama işlemlerinin düzenli yapıldığı belirtildi. Bültende, şunlar kaydedildi:

"Hatay genelinde 80 araç ve 237 personel ile ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Hatay'da gıda güvenliği ve hijyenin sağlanması amacıyla gerekli tüm çalışmalar titizlikle yerine getirilmektedir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, uzman ekiplerce, şahit numuneler düzenli olarak alınmakta ve bu numuneler frigolu araçlarda 3 gün boyunca muhafaza edilmektedir. Öte yandan Hatay'da il düzeyinde görülen hasta vaka sayıları, geçen yılın sayıları ile benzer düzeydedir. Dolayısıyla bir salgın söz konusu değildir."

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "KHK'lılar deprem yardımlarından faydalanamıyor, yurtlarda kalmalarına izin verilmiyor" şeklindeki haberlerin de doğru olmadığı, deprem bölgesindeki afetzedelere tanınan hak ve gönderilen yardımlarda herhangi bir ayrım gözetilmediği kaydedildi. Bültende Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AFAD ve ilgili kurumların, afetzedelerin yurtlarda kalmaması veya yardım almamasına ilişkin bir düzenleme veya tebliğinin kesinlikle söz konusu olmadığı bildirildi.

(Kaynak: AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
1
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
2
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
3
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿Haluk Levent konserinde 'Hükümet istifa' sloganları
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
4
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿ABD'de bankalardan 'mevduatların sigortalanması' talebi
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
5
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
6
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿İstanbullular dikkat. Bugün bu ilçelerde elektrik olmayacak
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
7
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
﻿Yalçın Koşukavak: Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik
﻿Yalçın Koşukavak: Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik
﻿Yalçın Koşukavak: Sadece maçı kaybettik ama yenilmedik
﻿Rize'de 2 ayda çay ihracatından 1,3 milyon dolar kazanç
﻿Rize'de 2 ayda çay ihracatından 1,3 milyon dolar kazanç
﻿Rize'de 2 ayda çay ihracatından 1,3 milyon dolar kazanç
﻿Güvenç Kurtar açıkladı. Yılmaz Vural'dan flaş karar, hayatını değiştirdi
﻿Güvenç Kurtar açıkladı. Yılmaz Vural'dan flaş karar, hayatını değiştirdi
﻿Güvenç Kurtar açıkladı. Yılmaz Vural'dan flaş karar, hayatını değiştirdi
﻿Depremlerde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
﻿Depremlerde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
﻿Depremlerde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.