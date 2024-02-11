Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öğretmen ataması gündemiyle toplanıyor

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öğretmen ataması gündemiyle toplanıyor
Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısında iç ve dış siyasette öne çıkan konuların yanı sıra on binlerce öğretmen adayını ilgilendiren öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

On binlerce öğretmen adayının merakla beklediği 2024'ün ilk öğretmen ataması için takvim nasıl işleyecek? Atama, ne zaman gerçekleşecek? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? gibi soruların yanıtı için gözler kabine toplantısına çevrildi.

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Kabine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Kabinede gündeme gelmesi beklenen konular ise şöyle sıralandı:

ATAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

- Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar ve sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirmesi beklenen branş bazlı çalışmaları

- İç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar

- Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar

- 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler

- Ekonomide yol haritası

- Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar

- Dış politikada İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak adına Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları

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