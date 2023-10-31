Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplandı. Masada, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.