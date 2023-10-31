Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan'ın toplantı sonunda açıklama yapması bekleniyor.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir gündemle toplandı. Masada, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam kalıcı barış için Türkiye'nin garantörlük teklifi ve bölgedeki gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

İlgili Haberler
MİT'ten Erdoğan'ı sinirlendiren rapor. Suç örgütleri hangi adliyelere çöreklendi?
MİT'ten Erdoğan'ı sinirlendiren rapor. Suç örgütleri hangi adliyelere çöreklendi?
BAE'den Türkiye'ye kötü haber. Mehmet Şimşek sıcak para ziyareti yapmıştı
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması Gündem
Bakan Yumaklı'dan Cumhuriyet Ormanları açıklaması
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti Gündem
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı görevinden istifa etti
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı Gündem
Konya’da uyuşturucu taciri tutuklandı
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular Gündem
Meyhaneyi kurşunlayıp valeyi vurdular
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor Sağlık
HIV virüsü tüberkülozu tetikliyor
Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı