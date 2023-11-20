Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması için atılacak diplomatik adımlar, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının saat 15.00'te başlayacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Kabinede, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele kapsamında atılan yeni adımlar değerlendirilecek. Öte yandan 5 bin lira emekli ikramiyesi için milyonları ilgilendiren ek düzenlemenin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ MASADA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kabine Toplantısı'nın başka bir maddesi olacak. Saldırıların son bulması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomatik temaslar Kabine'de değerlendirilecek.

Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmelerinde ve yurt dışı ziyaretlerinde acil ateşkesin sağlanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda atılacak yeni adımlar da görüşülecek.

Gazze'ye ilişkin yoğun diplomasi trafiği yürüten Erdoğan, 31 Ekim'deki son Kabine Toplantısı'ndan bu yana Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan'ın ardından son olarak Almanya'yı ziyaret etmişti.

İNSANİ YARDIMLAR GÖRÜŞÜLECEK

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması da görüşülecek. Türkiye, şu ana dek bölgeye 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım ve tıbbi malzeme gönderdi. Gazze'deki kanser hastaları tedavi için Mısır üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Terörle mücadele ve diğer gelişmeler de Kabine Toplantısında görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.