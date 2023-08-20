Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan'daki temaslarının ardından yarın Kabine toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra dış gelişmeler de ele alınacak.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun.

Beştepe'deki toplantıda, iç ve dış gelişmeler detaylarıyla ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar görüşülecek.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞ ARTIŞLARI GÜNDEMDE

Bir diğer başlık da, memur ve emeklilerin maaş artışları olacak. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Toplantıda, sürece ilişkin son durum gözden geçirilecek.

KKTC'DE PİLE-YİĞİTLER YOLU GERİLİMİ

Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimine sert tepki gösterdi.

Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum da değerlendirilecek.

Tahıl sevkiyatı nasıl sürdürülecek?

Bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler. Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk gemi Ukrayna limanından ayrıldı.

Tahıl sevkiyatının sürdürülebilmesine yönelik alternatifler de toplantıda ele alınacak.

Deprem bölgesindeki yeni konut inşa çalışmaları, Olası afetlere yönelik tedbir planları ile terörle mücadele konuları da Kabine'nin gündeminde yer alacak.

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