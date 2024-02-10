Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen 3 anket şirketinden İstanbul tahmini: İmamoğlu mu, Kurum mu?

Bu başarısını ikinci tura da taşıyan BETİMAR’ı, OPTİMAR ile SONAR izlemişti.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde ise gözler İstanbul’a çevrildi.

Yarışın büyük oranda CHP'nin adayı mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.

Peki geçen seçimlerin en başarılı ilk üç anket firması şu ana kadar İstanbul seçimleri için ne söyledi?

SONAR: İMAMOĞLU ÖNDE

İstanbul seçimlerine ilişkin son anket . Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR'dan geldi.

Ankette katılımcılara "Önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar orantısal olarak dağıtıldığında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1 puan ile anketin ilk sırasında yer aldı.

Murat Kurum ise yüzde 40.6 ile İmamoğlu'nun ardından ikinci sırada yer aldı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığa ilişkin kararını açıklamasından önce yapılan ankette, DEM Parti adayı olarak Demirtaş gösterildi.

Ankette Demirtaş'ın oyu yüzde 6.5 olarak yer aldı. İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun oyu yüzde 4.3, Yeniden Refah Partisi’nin adayının ise oyu yüzde 2.1 oldu.

OPTİMAR ANKETİNDE DE İMAMOĞLU ÖNDE

Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu OPTİMAR Araştırma'nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıkmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı "İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum nefes nefese" başlıklı yazısında İstanbul seçimleriyle ilgili OPTİMAR'ın son anketinin verilerini paylaşmıştı.

Ankete göre, "Ekrem İmamoğlu’na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1, "Murat Kurum’a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 37.7.

"İmamoğlu’na oy vermem" diyenler katılımcıların yüzde 47’ni oluştururken, "Murat Kurum" için bu oran yüzde 47.4 olarak ölçüldü.

Ankette, “Buğra Kavuncu’ya oy verebilirim” diyenlerin oranı yüzde 5, Zafer Partisi adayı “Azmi Karamahmutoğlu’na oy verebilirim” diyenlerin oranı yüzde 4, Saadet Partisi adayı “Birol Aydın’a oy verebilirim” diyenlerin oranı da yüzde 3 oldu.

Bağımsız aday Taylan Yıldız’ın oy oranının ise yüzde 2 olduğu görüldü.

BETİMAR'DAN HENÜZ BİR ÇALIŞMA YOK

Son olarak geçen seçimin en başarılı anket firması olan BETİMAR'dan henüz İstanbul seçimlerine ilişkin bir çalışma gelmedi.

BETİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Gürkan Duman, 2023’ün Aralık ayında katıldığı bir televizyon programında AKP tarafından açıklanması beklenen üç ismin de Ekrem İmamoğlu'nun önünde olduğunu söylemişti.

Söz konusu dönemde kulislerde AKP'nin, Murat Kurum, Mehmet Tevfik Göksu ve Ali Yerlikaya isimlerinden birini aday göstereceği konuşuluyordu.