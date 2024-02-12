İstanbul seçimlerinin kaderi tek bir ilçeye bağlı. O ilçeyi kazanan İstanbul’u kazanır

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kalırken siyasi partilerin üzerinde titizlikle durduğu İstanbul seçimlerinin sonuçları merakla bekleniyor.

İstanbul’da; CHP, AKP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi kendi adayları ile seçime giriyor. Aynı zamanda bağımsız adaylar da bulunurken nüfusu bir milyona yaklaşan Esenyurt’taki seçim sonucu İstanbul’un belediye başkanını belirleyebilir.

“ESENYURT’U KAZANAN İSTANBUL’U KAZANIR”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonucunda ilçe belediyeleri büyük önem taşırken. CHP, 2019 yerel seçiminde kazandığı Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’u kaybetmek istemiyor. AKP’de İstanbul seçiminde bu ilçenin önemini, “Esenyurt’u kazanan İstanbul’u kazanır” sözleriyle ifade ediyor.

“CHP’NİN ESENYURT ADAYI SEÇİM SONUCUNU BELİRLEYEBİLİR”

1 milyona yaklaşan nüfusu bulunan Esenyurt’ta Kürt seçmenin etkisi çok büyük. Bu nedenle AKP’nin aday tercihi Mardinli Hamit Öncü oldu. 2019 seçimlerinde Ardahanlı Kemal Deniz Bozkurt ile seçimi kazanan CHP’nin ise adayını değiştirmesi bekleniyor. CHP’liler Esenyurt’taki aday tercihinin büyük önem taşıdığını, pazartesi yapılacak CHP’nin Parti Meclisi’nde de Çankaya ya da Kadıköy değil asıl Esenyurt adayına bakılması gerektiği ifade edilyor.