CHP’nin kalesi İzmir için son anket açıklandı. İzmir'de durum ne?

Yerel seçimlere az bir vakit kala partiler çalışmalarına devam ediyor. Adaylar ise belli oldu. CHP’nin kalesi İzmir’de neler olacağı merak konusu. İzmir’de CHP’den Cemil Tugay AKP’den ise Hamza Dağ aday oldu.

ALF Araştırma’nın İzmir’de yerel seçime yönelik düzenlediği anket sonuçları ortaya çıktı. Şirket, 11-14 Şubat tarihleri arasında bir anket gerçekleştirdi.

2200 katılımcıyla düzenlenen ankette vatandaşlara, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusu soruldu.

1. CHP ADAYI 2. AKP ADAYI

Yanıtlarda yüzde 40,7 oy oranı ile CHP İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay 1. Oldu. İkinci sırada ise yüzde 32,3 oy oranıyla AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ oldu.

Yüzde 7,1 oyla İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale üçüncü, DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı yüzde 4,6 oy ile dördüncü, yüzde 2,2 oy ile Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi beşinci oldu.

ANKET SONUÇLARI ŞÖYLE :

CHP İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7

AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3

İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale yüzde 7,1

DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı yüzde 4,6

Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi yüzde 2,2

Diğer yüzde 2,5 Kararsız yüzde 10,6.