CHP’nin kalesi İzmir için son anket açıklandı. İzmir'de durum ne?

Kaynak: Haber Merkezi
CHP’nin kalesi İzmir için son anket açıklandı. İzmir'de durum ne?
ALF Araştırma’nın İzmir anketi ortaya çıktı. Yerel seçimlerde bakın hangi aday önde…

Yerel seçimlere az bir vakit kala partiler çalışmalarına devam ediyor. Adaylar ise belli oldu. CHP’nin kalesi İzmir’de neler olacağı merak konusu. İzmir’de CHP’den Cemil Tugay AKP’den ise Hamza Dağ aday oldu.

ALF Araştırma’nın İzmir’de yerel seçime yönelik düzenlediği anket sonuçları ortaya çıktı. Şirket, 11-14 Şubat tarihleri arasında bir anket gerçekleştirdi.

2200 katılımcıyla düzenlenen ankette vatandaşlara, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusu soruldu.

1. CHP ADAYI 2. AKP ADAYI

Yanıtlarda yüzde 40,7 oy oranı ile CHP İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay 1. Oldu. İkinci sırada ise yüzde 32,3 oy oranıyla AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ oldu.

Yüzde 7,1 oyla İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale üçüncü, DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı yüzde 4,6 oy ile dördüncü, yüzde 2,2 oy ile Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi beşinci oldu.

ANKET SONUÇLARI ŞÖYLE :

CHP İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7

AKP İzmir Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3

İYİ Parti İzmir Büyükşehir adayı Ümit Özlale yüzde 7,1

DEM Parti İzmir Büyükşehir adayı yüzde 4,6

Zafer Partisi İzmir Büyükşehir adayı Naşit Birgüvi yüzde 2,2

Diğer yüzde 2,5 Kararsız yüzde 10,6.

alf.jpg

ggx4mqkwcaak-yi.jpg

b61cb94e-o63yr4drb1sk6gc8xaw83h.jpeg

chpde-izmir-adayi-icin-geri-sayim-cemil-tugayin-ismi-mykye-onerilecek-iddiasi.webp

İlgili Haberler
Ankara’da flaş anket. Yüzde 14 fark var
İstanbul’un son anketi açıklandı. İki ankette de aynı aday önde
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen 3 anket şirketinden İstanbul tahmini: İmamoğlu mu, Kurum mu?
İzmir'de son durum ortaya çıktı: 3.5 puan detayı. Ortalığı toz duman edecek anket sonucu
Son Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı Yerel Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu Ekonomi
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı Gündem
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay Yaşam
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası Spor
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı Ekonomi
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi Gündem
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi