Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri bugün gerçekleşti. Seçim yasaklarının saat 21.00’da kalmasının ardından sandıklardan gelen seçim sonuçlarıyla 13. Cumhurbaşkanı belirlenecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
SEÇİMİ ERDOĞAN MI KAZANDI?
Bugün Türkiye genelinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde sandıklardan çıkacak sonuçlar saat 21.00’da seçim yasaklarının kalkmasının ardından öğrenilebilecek.
ERDOĞAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN NE DEDİ?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.00’da seçim yasaklarının kalkmasının ardından yapacağı açıklamaları sizlerle paylaşacağız.