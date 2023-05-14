Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?

Türkiye bugün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandığa gitti. Türkiye saat 21.00’da yasakların kalkmasıyla birlikte sandıklardan gelecek seçim sonuçlarına kilitlenecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri bugün gerçekleşti. Seçim yasaklarının saat 21.00’da kalmasının ardından sandıklardan gelen seçim sonuçlarıyla 13. Cumhurbaşkanı belirlenecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?

SEÇİMİ ERDOĞAN MI KAZANDI?

Bugün Türkiye genelinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde sandıklardan çıkacak sonuçlar saat 21.00’da seçim yasaklarının kalkmasının ardından öğrenilebilecek.

ERDOĞAN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 21.00’da seçim yasaklarının kalkmasının ardından yapacağı açıklamaları sizlerle paylaşacağız.

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