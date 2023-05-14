Erdoğan 'Sandıklara sahip çıkın' paylaşımı yaptı

Sandıklar kapanır kapanmaz Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan "Sandıklara sahip çıkın" dedi.

Erdoğan 'Sandıklara sahip çıkın' paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt genelinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam." ifadelerine yer verdi.

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