14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için vatandaş sandıktan çıkacak sonuçlara kilitlendi. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?

Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı adayı inan Oğan’ın yarıştığı seçimlerde son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SON DURUM NE?

Anketlerde başa baş bir mücadele seyrederken, gözler sandıktan çıkacak sonuçlarda. Yüksek Seçim Kurulu ve ajansların geçtiği bilgiler resmi olmayan sonuçları verecek.

Oy verme günü saat 18.00’a kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili Haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00’dan sonra bütün yayınların serbest olacak. Ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00’dan önce de yayınların serbest bırakılmasına YSK tarafından karar verilebilecek.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacak.