WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek

WhatsApp Android telefonlara yaptığı yeni güncelleme ile dolandırıcıların rastgele aramalarını engellemelerinin bir yolunu bulduğunu açıkladı.

WhatsApp'taki dolandırıcılık oyunu sona eriyor. Yeni özellikle aramaları engellenecek

Editör: Ayşe MEMİŞ

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme sunduğunu açıkladı.

Bu yükseltmeyle birlikte WABetaInfo tarafından, WhatsApp'ın insanların dolandırıcıların kurbanı olma riskini azaltacağı söylenen özelliği de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ

WABetaInfo, bu güncellemede WhatsApp'ın bilinmeyen aramaları susturmak için yeni bir gizlilik özelliği yayınladığını paylaştı.

Kaynağın açıklamalarına göre, bu özellik bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve kullanıcılar bilinmeyen aramaları sessize alabiliyorlar.

Yeni özelliğin ekran görüntüsünde ise bu seçenek WhatsApp > Ayarlar > Gizlilik menüsü içinde yer alıyor.

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"İNSANLARIN DOLANDIRICILARIN KURBANI OLMA RİSKİNİN AZALTILDIĞI İFADE EDİLDİ"

İddialara göre bu özellik ile WhatsApp, insanlara aldıkları çağrılar üzerinde daha fazla kontrol sunmak için yeni bir araç sunuyor ve insanların dolandırıcıların kurbanı olma riskini azaltıyor.

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