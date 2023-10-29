Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere Erdoğan görselli pankart taşıttılar

Cumhuriyet Bayramı için Mardin’de düzenlenen törende tepki çeken anlar yaşandı. Törende öğrenciler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin olduğu pankart taşıdı.

Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere Erdoğan görselli pankart taşıttılar

Mardin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrencilere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görselin yer aldığı pankart taşıtıldı.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda düzenlenen programda "Yüzyılın mirasıyla geleceğe imza" ve "Türkiye Yüzyılı" gibi AKP'nin sloganlarının yer aldığı pankart öğrencilere taşıtıldı.

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Pankartta ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Baykar'a ait Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) imzaladığı anın fotoğrafı yer aldı.

mardin-de-cumhuriyet-bayrami-gecit-toreninde.jpgMardin Valisi Tuncay Akkoyun'un da yer aldığı programda öğrencilere taşıtılan pankartta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına ya da adına ise yer verilmedi.

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