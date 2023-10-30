Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Erdoğan vefa ödülü sahiplerine Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahiplerini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu. Erdoğan vefa ödülü sahiplerine Allah'tan rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında kazanan isimleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne; bilim alanında Süleyman Uludağ, kültür alanında Ali Birinci, müzik alanında Emel Sayın, resim alanında İlhami Atalay, Karikatür alanında Hasan Aycın, sinema alanında Sami Şekeroğlu, dijital sanat alanında Refik Anadol, mimari alanında Sinan Genim ve edebiyat alanında Nazan Bekiroğlu layık görüldü.

"Vefa Ödülleri"ne ise, Atilla İlhan, Barış Manço, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Muhsin Ertuğrul ve Semiha Ayverdi değer görüldü.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkıları ve başarılarıyla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı gururunu taçlandıran, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı tebrik ediyorum. Vefa ödülü sahibi insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

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