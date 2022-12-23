Cumhuriyet Gazetesi'nden günün karikatürü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu, siyasi yasaklı hale gelecek.

Zafer Temoçin İğneli Köşe isimli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde yayınladığı karikatürde İmamoğlu davasını anlatan durumu anlattı.

AKŞENER: İSTANBUL'A ÇÖKMEK İÇİN YAPIYORLAR

Akşener, "Bu yüzden milletin iradesine, cesaretle sahip çıkacağız. Milletin, sandıkla emanet ettiği iradeyi, ucuz numaralara, kurban ettirmeyeceğiz. Siz çökmeye alışmışsınız. Ama biz buradayken; İstanbul’a çökmenize, asla izin etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.