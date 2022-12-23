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Cumhuriyet Gazetesi'nden günün karikatürü

Cumhuriyet Gazetesi, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak kararını anlatan bir karikatür yayımladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:28
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Cumhuriyet Gazetesi'nden günün karikatürü. Meral Akşener ''İstanbul'a çökmek için yapıyorlar'' dedi

Cumhuriyet Gazetesi'nden günün karikatürü
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu, siyasi yasaklı hale gelecek.

Zafer Temoçin İğneli Köşe isimli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde yayınladığı karikatürde İmamoğlu davasını anlatan durumu anlattı.

AKŞENER: İSTANBUL'A ÇÖKMEK İÇİN YAPIYORLAR

Akşener, "Bu yüzden milletin iradesine, cesaretle sahip çıkacağız. Milletin, sandıkla emanet ettiği iradeyi, ucuz numaralara, kurban ettirmeyeceğiz. Siz çökmeye alışmışsınız. Ama biz buradayken; İstanbul’a çökmenize, asla izin etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Tekin Ertürk
23.12.2022 14:46
Akp ve mhp seçmeni, yüce Kuran'ı Ahzab suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinden başlayıp okumadıkça ilk seçim garanti değil.  
 
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