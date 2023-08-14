Cumhuriyet gençliğini yetiştiren öğretmenler

Uzun uğraşlar sonucu yaşayan Köy Enstitüsü mezunu öğretmenlere ulaşan Ali Birerdinç, onlarla yaptığı görüşmelerle 70 yıl önce Köy Enstitülerini kapatmak için kurulan kumpasları ve sergilenen rezaletleri gün ışığına çıkardı. Yaşları 81 ila 97 arasında değişen Köy Enstitülü öğretmenlerin anlattıklarını kayıt altına alan Ali Birerdinç, kapatılan öğretmen okulu öğretmenlerinin görüşlerine de kitabında yer verdi.

Birerdinç, kitapta kendi özel yaşamından verdiği örneklerle kendisini değil 1945 ile 1970 yılları arasında doğan kavruk neslin zorlu yaşamlarını, hayata nasıl baktıklarını, yaptıkları kavgaları, düşüncelerini, yaşam felsefelerini, dile getiriyor. "Ben sadece onlardan biriydim” diyen Ali Birerdinç, gazeteciliğe 1976 yılında Dünya Gazetesinde muhabir olarak başladı. 1980 yılında Günaydın Gazetesi 'ne geçen Birerdinç, Atatürk Hava Limanı muhabirliği, polis muhabirliği yaptığı bu dönemde binlerce çarpıcı habere imza attı. 1986 yılında Sabah Gazetesi'nde Yurt Haberler Müdürü olarak görev yapan Birerdinç, 1998 yılında Star Gazetesi'nin Yurt Haberler Servisi'ni kurdu. 15 yıldır YABAN TV'de Haber Koordinatörlüğü yapan Birerdinç, "Yat Yelken Deniz ve Rastgele Ali Birerdinç" adında iki program hazırlıyor ve sunuyor.

Ali Birerdinç, yazdığı Sosyal Yayınlar tarafından yayınlanan "Yaz Baba" adındaki kitabında 1980 öncesi ve sonrasında Türkiye'nin o kâbus dolu günlerinde yaptığı haberlerine yer verdi. Birerdinç, ikinci kitabı olan YABAN Yayınlarından yayınlanan "Av Peşinde Bir Gazeteci" adlı kitabında, köşe yazılarından olan avcılık anılarını kaleme aldı. Yazar, kendine has üslubuyla kaleme aldığı bu kitapta, bazı tarihi özel belgelerini de yayınladı. Ayrıca geri dönüşler yapıp yaşadığı anıları ve güncel olayları da kitabın içine serpiştirerek kitaplarına belgesel tadında bir hava katan Ali Birerdinç, üç kez Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yılın gazetecisi, bir kez de Türkiye Spor Yazarları Derneği İstanbul Şubesi tarafından yılın gazetecisi seçildi.

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İlelebet payidar yapmak için…

Gazeteci yazar Cazim Gürbüz, Cumhuriyet’in 100. Yılında yine sıra dışı bir kitaba imza atıyor. Gürbüz, “100. Yılında Cumhuriyeti Savunmak” adlı kitabını şu sözlerle takdim ediyor:

Yüz dedi Cumhuriyet asık yüzüyle… Yüz dedi ve yüzü asık gerçekten; çünkü yıkılmak, sorgulanmak, numaralandırılıp özüne aykırı olarak saptırılmak isteniyor.

Yüzüncü yıl işte bu “ahval ve şerait altında” üzüntü ve kaygılarla idrak edilmeye çalışılıyor.

Cumhuriyeti içselleştiren, yoluna ve geleceğine kendini adayan, “ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek” isteyenler, onu, önümüzdeki yüzyıllara ödünsüz ve çağdaş donanımlı olarak aktarma istenci içindeyken; karşı devrimciler, örtülü ya da açık olarak Cumhuriyete ve devrimlere vurmaya, sövmeye, yıpratmaya, hatta gücü yeter, fırsat doğarsa yıkmaya uğraşıyorlar.

Uğraşacaklar durmayacaklar. Yüz yıldır bir an durmadılar zaten.

Biz de durmayacağız, yüzüncü yılında Cumhuriyeti bilinçle, yeni ivmelerle büyüttüğümüz inançla savunacağız. Bu kitap işte bu kararlılığın ayrıntılı bildirisi, yöntemi, dizgesi, yiğitçe ve mertçe esas hakkındaki savunmasıdır. Kitapta Cumhuriyet tarihi ve ideolojisinin hiç ve çok bilinmeyenlerini, değinilmeyenlerini bulacaksınız, Cumhuriyeti savunma bağlamında daha donanımlı olacaksınız kesinlikle ve bundan dolayı da sevip başucu kitabı edeceksiniz bu yapıtı.

Berfin YayınlarıTel: (0212) 513 79 00

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HAFTANIN KİTABI

Hayallerinizi ertelemeyin

“Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir” diyen O. Ertuğrul Önen’in yeni öykü kitabı “Kader Tatil Yapmaz” okurla buluştu.

O. Ertuğrul Önen, engin hayat tecrübesinden damıtarak yazdığı hikâyelerde her gün karşımıza çıkabilecek farklı ve bir o kadar da tanıdık çehreleri resmederken kaderin herkesin hayatında nasıl bir rol oynayabileceğini de incelikle gösteriyor:

İnsan umutla, sabırla, aşkla, iyimserlikle geleceğini tasarlar. Kimi zaman basit bir tatil planıdır bu, kimi zaman ise huzurlu bir emeklilik hayali veya tüm ülkenin kaderini değiştirebilecek yeni bir teknolojinin geliştirilmesi… İnsan kendine mutlu bir gelecek inşa etmek için elinden geleni yapar ama kaderin de insanlar için planları vardır. Ve kader tatil yapmaz.

Doğan Kitap Tel: (0212) 373 77 00

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Millî operanın kuruluş yılları

Bugün Türkiye’nin altı şehrinde temsiller veren ‘Devlet Opera ve Balesi’ tam bir Cumhuriyet kurumudur. Murat Katoğlu’nun kaleme aldığı, “Türkiye'nin Millî Opera Kurumu Devlet Operası'nın Kuruluş Öyküsü ve Edebiyatçıların Değerlendirmeleri” adlı kitap, ülkenin sanat hayatı için özellikli ve toplum için ‘genç’ bir sahne sanatı olan operanın doğuşundaki düşünsel anlayışı ve kuruluşundaki kararlı uygulamaları okurla paylaşıyor.

Tarihçi Kitabevi Tel: (0216) 418 68 86

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KÜTÜPHANEMDEN

Halk kültürümüzün mücevherleri

Hatırlayacaksınız, bir süre önce burada, "Karacaoğlan'ın Aşk Maceraları" adlı kitabı "Halk bunları okurdu" başlıklı bir yazıyla tanıtırken, "halk kitapları" diye bilinen eserlerden bahsetmiştim. Kapakları renkli, çizgi resimlerle süslü; Nasrettin Hoca, Keloğlan, Şahmaran, Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre, Leyla ile Mecnun, Hz. Ali’nin Cenkleri, Köroğlu gibi kitaplardan... Kütüphanemi düzenlemek için karıştırırken değerli dilbilimci Ali Püsküllüoğlu'nun aynı konuyu işleyen, "Türk Halk Öyküleri" adlı çalışması elime geldi. Kitap 1982’de Türk Dil Kurumu'nun Halk Kitapları Halk Öyküleri Dizisi'nden çıkmış. Bu tür kitapları çocukluğunda coşku ile okuduğunu anlatan yazar, eserinin ön sözünde son yıllarda bunların ortadan kaybolduğundan dem vurup şunları söylüyor:

"Nitekim halk kitapları yayımlayan yayınevleri de azalmıştır. Bunun nedeni üzerinde düşünüldüğünde, karşımıza yığınsal iletişim araçları çıkmaktadır. Hele televizyonun yayılması ileride birçok geleneksel kültür ögesini ortadan kaldıracaktır. Oysa televizyon, halk kültürünün yaşamasına, geleceğe taşınmasına yardımcı olabilir. Doğru olan da budur. Ne yazık ki, bunu anlamaktan uzağız şimdilik."

Kitapta; Emrah ile Selvi, Ferhat ile Şirin, Hurşit ile Mahmihri, Sürmelibey ile Telli Senem ve Arzu ile Kamber adlı halk öyküleri yer almakta.

(Ahmet Yabuloğlu)