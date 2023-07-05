Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir sorusuna verilen cevaplara inanamayacaksınız

Medyali TV adlı YouTube kanalının Eminönü meydanında gerçekleştirdiği sokak röportajında muhabirin, “Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir?” sorusunu sorması üzerine verilen cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanan bir dakikalık videoda hiçbir vatandaşın Cumhuriyetin ilan edildiği tarihi tam olarak bilmemesi akıllara durgunluk verirken, kimi vatandaşların da kendisinden emin bir şekilde yanlış cevap vermesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayılan sosyal medyada binlerce kez izlendi.