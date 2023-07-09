Sokak röportajında vatandaş sorulan soruya yanıt vermeye çekindi: Konuşturursan beni alıp götürecekler

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Sokak röportajında vatandaşlar ekonomik durumu, enflasyonun altında ezilmeyi ve hayat pahalılığını anlatmaya devam ediyor.

Bu kez kameraya durumu anlatmaya çekinen bir vatandaş takıldı.

Kanal Dünya adlı YouTube kanalında yayınlanan ve bir muhabirin kendisine mikrofon uzatarak "dolar 26 TL'yi geçti. Vatandaşın alım gücü ne durumda" sorusuna yaşlı bir vatandaş çekinerek "çok iyi" yanıtını verdi.

Muhabirin yaşlı vatandaşın üzerine giderek "'sıkıntı yok' diyorsun" demesi üzerine ise vatandaş "hiçbir şey olmadı" dedi.

"Emekli miyiz ağabey" diye soran muhabire yanıt vermeden önce etrafı kolaçan eden yaşlı vatandaş "şimdi beni konuşturursan beni alıp götürecekler, gerek yok" dedi. Muhabirin "olsun ağabey sen konuşmazsan ben konuşmazsam nasıl düzelecek" diye sorması üzerine ise "benim konuşmamla değişecek bir şey yok, bu memleket bu kafayla devam ettiği sürece baya yol alacağız galiba" dedi.

"Neden cennet vatan bu hallerde ağabey sorumlusu kim?" sorusuna ise yine çekinerek yanıt veren vatandaş, "(gülerek) meseleyi takip ediyorum. Yalnız konuşacak çok şey var ama konuşamazsın. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey bekleme" dedi.