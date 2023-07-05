Yaşlı adam sokak röportajında Erdoğan’a seslenerek isyan etti: Millet aya gidiyor biz yaya gidiyoruz

Bir vatandaş, sığınmacılar hastane randevusu bulurken kendisinin bulamamasına, katıldığı sokak röportajında isyan etti.

Yaşlı adam sokak röportajında Erdoğan’a seslenerek isyan etti: Millet aya gidiyor biz yaya gidiyoruz

Sığınmacı konusu Türkiye'de ve uluslararası düzeyde toplumsal bir sorun olarak büyümeye devam ediyor. Hal böyle olunca sığınmacılar, sokak röportajlarına katılan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sen Ne Dersin isimli Youtube kanalına konuşan bir vatandaş, kendisinin hastaneden randevu almakta zorlandığı ifade ederken sığınmacıların aynı sorunu yaşamadığını söyledi.

İktidarın sığınmacılarla ilgili politikasından şikayetini dile getiren vatandaş şunları şunları söyledi:

"Millet aya gidiyor, biz yaya gidiyoruz.

Bir paket sigara olmuş 40 lira. Nasıl geçineceğiz? 1.5 aydır randevu alamıyorum, tomografi çekilmem lazım. Cumhurbaşkanı'nın etrafında 10 tane doktor var. Olan bize oldu.

Git şehir hastanelerini başına çal.

Geçen gün kusacağım geldi, sağıma soluma baktım, biz yabancı çıkmışız. Bu devlete askerliğimi yaptım, vergimi ödedim. Onlar bütün yardımı alıyor, ben yeşil kart için müracaat ediyorum. Yaşım 73, 'Senin evin var' dediler.

Suriyelilere nasıl veriyorsun?

Randevu alamıyorum. Beyin kanaması geçirdim, tomografi çekilmem gerekiyor."

İlgili Haberler
Cumhuriyet kaç yılında ilan edilmiştir sorusuna verilen cevaplara inanamayacaksınız
Sen evine soğan alamıyorsun yok TOGG yok bilmem ne. Sokak röportajında korkmadan konuştu
Sokak röportajında "Kurbanda dinozor kesmişler, görüşleriniz nedir?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu
2009 yılı market fiyatlarını gören vatandaşın yorumu gündemi salladı
Öne Çıkanlar
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli zam oranı belli oldu mu? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Antalya’nın deprem için en tehlikeli 3 bölgesi belli oldu
Son Haberler
Adı Galatasaray ile anılan Di Maria eski takımına gidiyor Spor
Adı Galatasaray ile anılan Di Maria eski takımına gidiyor
Etle besleniyor 1 metre yükseğe zıplayabiliyor. Sungurlu’da “sarıkız” örümceği paniği Güncel
Etle besleniyor 1 metre yükseğe zıplayabiliyor. Sungurlu’da “sarıkız” örümceği paniği
Depremlerde ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı Güncel
Depremlerde ağır hasar gören binayı taş atarak yıktı
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer Spor
Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer
Ekrem İmamoğlu duyurdu. 'Değişim' çağrısına on binlerce geri dönüş yapıldı Siyaset
Ekrem İmamoğlu duyurdu. 'Değişim' çağrısına on binlerce geri dönüş yapıldı
Aizanoi Antik Kenti'nde kazılar tekrardan başladı Kültür Sanat
Aizanoi Antik Kenti'nde kazılar tekrardan başladı
AKM’de sezon Süper Aile De Luca ile açılıyor Kültür Sanat
AKM’de sezon Süper Aile De Luca ile açılıyor