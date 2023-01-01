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Evinde ölü bulunan savcının ölüm nedeni belli oldu

Evinde ölü bulunan Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş’la ilgili açıklama geldi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 14:47
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Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın ölüm nedeni belli oldu

Evinde ölü bulunan savcının ölüm nedeni belli oldu
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Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulunmuştu.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı, ölümün mevcut hastalıklara bağlı doğal vefat olduğu yönünde açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN ÖLÜM NEDENİ HAKKINDA İLK AÇIKLAMA

Atabaş’ın ölümüne ilişkin Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, “Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad ATABAŞ’ın 31/12/2022 tarihinde Merzifon’daki evinde vefat etmesi olayı ile ilgili olarak Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Başlatılan soruşturmada ilk tespitlere göre Cumhuriyet savcımızın mevcut hastalıklarına bağlı doğal nedenlerle vefat ettiği, bu aşamada şüpheli bir durumun olmadığı belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Amasya'da uzun süre Cumhuriyet Savcısı Atabaş'a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.

Eve giren ekipler, Atabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Atabaş'ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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