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Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu

Zonguldak’ta evinde tek başına yaşayan 56 yaşındaki adam, ölü olarak bulundu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:09
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56 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu
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Zonguldak’ta yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Dilaver Mahallesi Yeşildağ Sokak üzerinde yaşandı. İddialara göre yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki Süleyman D.’den haber alamayan yakınları durumu ekipleri haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman D.’nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de şüpheli ölüm üzerine çalışma başlattı.

Süleyman D.’nin yapılacak olan otopsi ile kesin ölüm sebebi belirlenecek.


(Kaynak: İHA)

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