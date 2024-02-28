Cumhuriyetimizin ordusu mu, Cemaat-Siyaset ordusu mu?

15 Temmuz’da FETÖ’cüler tarafından derdest edilen dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Tek Adam Rejimi başlar başlamaz 2018 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası Millî Savunma Bakanı yapıldı.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında da Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler Millî Savunma Bakanı yapıldı.

Tek Adam Rejimi askeri, vesayet altına almak için yasal her türlü düzenlemeleri içeriyordu.

AKP iktidarı Amerika ve FETÖ’cüler ile “Askerî vesayeti kaldırmak” amacıyla Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi kumpas davaları sahte belgelerle yıllarca yürüttü.

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ 26 ay esir tutuldu AKP + FETÖ iş birliği ile

Bu kumpas davaları için Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-“Bu davaların savcısıyım…”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürkçü, ulusalcı, vatanına bağlı devlete ve millete hizmeti kutsal sayan şerefli mensupları dışlandı.

Yerlerine cemaat ve tarikat seven subaylar atandı.

Hatırlatayım:

Cübbeli-sarıklı-cemaatçi amiral Mehmet Sarı 2021’de AKP Şûrası tarafından emekli edildi. Olayı ortaya çıkartan subay ise hem yargılandı hem de meslekten menedildi.

Atatürk rozeti takmayan cemaatçi olduğu ileri sürülen teğmeni uyaran teğmenler de meslekten menedildi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, makamında Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili olduğu iddia edilen M. Raşid Seydaoğlu ile görüşme yaptı. Menzil'in vekili “Cumhurbaşkanı’yla da görüşüyorum” dedi.

Bu görüşme medyada hem de fotoğraflı haber oldu.

Genelkurmay başkanlarının emekli edilip sarayın bakanı yapıldığı bir rejimde, aksini beklemek zaten hata olur.

1980 yılında komando asteğmen olarak atandığım Yüksekova’daki taburumuzda görevli bir yüzbaşı, şahsi aracıyla jilet kaçakçılığı yaparken yakalandı ve mahkûm oldu. TSK da rütbesini iptal etti.

O günden bugüne geldiğimizde bu kez emekli Korgeneral Ömer Paç, 3 valiz dolusu kaçak elektronik sigarayla (478 karton) KKTC’de yakalandı. Paç, KKTC’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TSK, Paç’ın da rütbesini iptal etmeli.

Değerli okurlarım,

Görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluş savaşının muzaffer Atatürk’ün ordusu, Cumhuriyetimizin kuruluşunun şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri ne halde.

Ve bakıyorum ki emekli subaylar derneklerinden tık yok.

Günün sorusu şudur:

Cumhuriyetimizin ordusu mu, Cemaat-Siyaset ordusu mu?

Yazıklar olsun…

Tek başıma kalsam da;

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin onurunu ve şerefini ömrüm boyunca koruyacağıma şerefim ve namusum üzerine ant içerim…