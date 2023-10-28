Cumhuriyetin 100. yılında özel 19.23 koreografisi

Yukatel Adana Demirspor tribünlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan saat 19:23'ü gösterdiğinde gerçekleştirilen koreografi tüyleri diken diken etti.
28 Ekim 2023 Cumartesi
Yukatel Adana Demirspor tribünlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan saat 19:23'ü gösterdiğinde gerçekleştirilen koreografi tüyleri diken diken etti.
Yukatel Adana Demirspor tribünlerinde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan saat 19:23'ü gösterdiğinde gerçekleştirilen koreografi tüyleri diken diken etti.