Cumhuriyetin 100. Yılında. Türk donanmasından İstanbul Boğaz’ında 100 gemiyle gövde gösterisi

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile geçiş töreni başladı. Boğazda görsel şölen oluşturan gemiler dosta güven düşmana korku verdi.

Cumhuriyetin 100. Yılında. Türk donanmasından İstanbul Boğaz’ında 100 gemiyle gövde gösterisi

Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü yıldönümü kapsamında Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir etkinlik yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 100 gemi, İstanbul Boğazı’nda geçiş törenine başladı.

"100'ÜNCÜ YILDA 100 GEMİ"

"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan geçiş yapıyor.

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ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100 geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişini canlı olarak Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden izledi.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 'TCG ANADOLU' PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda, TCG Anadolu gemisinin boğazdan geçiş videosunu paylaşarak, "Milli gururumuz "TCG ANADOLU, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor." dedi.

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