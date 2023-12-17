Türk donanmasının ilk hedefi uçak gemisi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu duyurdu

Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu (DHO) kuruluşunun 250’nci yıl dönümü töreninde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu özel açıklamalar yaptı. Tatlıoğlu, uçak gemisi için de hedeflerinde olduğunu belirtti.

"SAVUNMA SANAYİSİ 101-5 YILDA ÇOK GELİŞTİ"

MarineDeal News tarafından soroulan sorulara cevap veren Tatlıoğlu, TCG ANADOLU’dan sonra ikinci uçak gemisinin yapımına ilişkin takvim hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlıoğlu, savunma sanayiinin son 10-15 yılda çok geliştiğine dikkat çekerek, millî korvet ve fırkateynden sonra denizaltının inşasının sürdüğünü belirtti.

UÇAK GEMİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ek olarak Tatlıoğlu, amfibi hücum gemisi TCG ANADOLU’nun daha büyüğü olan ve 260-280 metre boyutlarında olması beklenen bir uçak gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Yeni yapılması planlanan uçak gemisinin daha önceden planlanan Trakya olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Tatlıoğlu, TCG ANADOLU’yu yaptıklarını ve ilk SİHA gemisi olduğunu söyledi. TB3’lerin de bu yılın sonunda hazır olacağını ve bundan sonraki arzunun bir uçak gemisiyle daha ileriye gitmek olduğunu belirtti.

DONANMADA MİLLİLİK ORANI YÜZDE 80'İ AŞTI

Açıklamalarına devam eden Tatlıoğlu, Deniz Kuvvetleri’ndeki millîlik oranı için, “Yüzde 80’i geçtik. İstanbul fırkateynimizde kullandığımız radarlar, sonarlar hepsi millî. Deniz Topu’nu da kendimiz yapmaya başladık. Daha önce hepsini dışarıdan alıyorduk. Geminin üzerindeki malzeme, elektronik harp cihazları, radarı, sonarı, telsizi, silâhlarına baktığımızda çok önemli bir seviyeye geldik” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ UÇAK GEMİSİ İÇİN DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İnfo Defensea tarafından yapılan habere göre ise Türkiye, Juan Carlos I’i temel alan ikinci bir uçak gemisi inşa etmek için İspanya ile görüşüyor. İki ülkenin anlaşmaya çok yakın olduğu da haberde bildiriliyor.

İSPANYA İLE ORTAK DENİZALTI PROGRAMI

Buna ek olarak Türkiye ve İspanya’nın orta vadeli denizaltı programı için olası bir işbirliği üzerinde çalışma konusunda mutabakata vardığı da iddia edilmekte.