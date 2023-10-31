Boğazda 100. yıl geçidi yapan TCG Anadolu'nun kimin eseri olduğunu biliyor musunuz ?

Boğaz’da 100. Yıl geçidi yapan TCG Anadolu Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in eseriydi. Balyoz kumpasında 3,5 yıl hapis yatan Örnek, ihaneti kaldıramayarak kanserden hayatını kaybetti.

Murat Şahin
Boğazda 100. yıl geçidi yapan TCG Anadolu'nun kimin eseri olduğunu biliyor musunuz ?

İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet’in 100. Yılı için geçiş yapan gemiler arasında TCG Anadolu da yer alıyordu. MİLGEM projesi kapsamında denize indirilen gemilerden biri olan TCG Anadolu’nun kimin eseri olduğunu çok az kişi biliyor.

Yerli ve milli gemilerin inşası için yapılan proje Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in eseriydi. Balyoz kumpası davasında 3,5 yıl hapis yatan Örnek, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz çıkararak darbeye zemin hazırlamakla suçlanmıştı.

Örnek, davadan beraat etse de ihaneti kaldıramayıp kanserden hayatını kaybetmişti. Örnek’in adı, TCG Anadolu’nun denize indirilişi sırasında hiç anılmadı.

“İHANETİ KALDIRAMADI”

Gazeteci Fatih Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özden Örnek’in kumpas davasında 3,5 yıl hapis yattığına ve ihaneti kaldıramayarak hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Ergin’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“100. yıl geçiti yapan TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Özden Örnek'in eseridir. AKP-FETÖ koalisyonundaki kumpaslarda tutsak edilip 3,5 yıl hapis yattı. Bu gemiyi mavi vatanın silahı yapan Örnek Paşa, ihaneti kaldıramayıp hayatını kaybetti. TCG Anadolu suya indirilirken birileri adını bile anmadı!”

ekran-goruntusu-2023-10-31-103731.png

“İNSAN EVLADI UTANMAYI BİLMEYİNCE NE KORKUNÇ OLUYOR”

Özden Örnek’in MİLGEM projesinin mimarı olduğuna dikkat çeken bir diğer isim de Haluk Hepkom oldu. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Hepkon, Örnek’in aziz hatırası üzerinden Cumhuriyet’e saldırıldığını vurguladı. Hepkon’un paylaşımı şöyle:

“Daha dün MİLGEM Projesinin mimarı Amiral Özden Örnek'i FETÖ ile işbirliği yapıp kumpasla hapse attılar, ölümüne neden oldular. Gemi dendiğinde bir tek kendi gemiciklerini anlayanlar, şimdi de Örnek'in bütün hayatını verdiği projeyi sahiplenip, onun aziz hatırası üzerinden cumhuriyete saldırıyorlar. İnsan evladı utanmayı bilmeyince ne korkunç oluyor...”

ekran-goruntusu-2023-10-31-103744.png

İlgili Haberler
Cumhuriyetin 100. Yılında. Türk donanmasından İstanbul Boğaz’ında 100 gemiyle gövde gösterisi
İzmir’e demirleyen Milgem korveti TCG Burgazada'yı paylaşan Cem Gürdeniz: Özden Örnek Amiral olmasaydı bu tablo olmazdı
Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri Gündem
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması Gündem
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı Sağlık
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı
Son dakika... TEM'de kaza Gündem
Son dakika... TEM'de kaza
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı Sağlık
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz Spor
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz
2 çocuğa silahlı saldırı Gündem
2 çocuğa silahlı saldırı