Boğazda 100. yıl geçidi yapan TCG Anadolu'nun kimin eseri olduğunu biliyor musunuz ?

İstanbul Boğazı’nda Cumhuriyet’in 100. Yılı için geçiş yapan gemiler arasında TCG Anadolu da yer alıyordu. MİLGEM projesi kapsamında denize indirilen gemilerden biri olan TCG Anadolu’nun kimin eseri olduğunu çok az kişi biliyor.

Yerli ve milli gemilerin inşası için yapılan proje Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’in eseriydi. Balyoz kumpası davasında 3,5 yıl hapis yatan Örnek, Türkiye ve Yunanistan arasında kriz çıkararak darbeye zemin hazırlamakla suçlanmıştı.

Örnek, davadan beraat etse de ihaneti kaldıramayıp kanserden hayatını kaybetmişti. Örnek’in adı, TCG Anadolu’nun denize indirilişi sırasında hiç anılmadı.

“İHANETİ KALDIRAMADI”

Gazeteci Fatih Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özden Örnek’in kumpas davasında 3,5 yıl hapis yattığına ve ihaneti kaldıramayarak hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Ergin’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“100. yıl geçiti yapan TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri eski Komutanı Özden Örnek'in eseridir. AKP-FETÖ koalisyonundaki kumpaslarda tutsak edilip 3,5 yıl hapis yattı. Bu gemiyi mavi vatanın silahı yapan Örnek Paşa, ihaneti kaldıramayıp hayatını kaybetti. TCG Anadolu suya indirilirken birileri adını bile anmadı!”

“İNSAN EVLADI UTANMAYI BİLMEYİNCE NE KORKUNÇ OLUYOR”

Özden Örnek’in MİLGEM projesinin mimarı olduğuna dikkat çeken bir diğer isim de Haluk Hepkom oldu. Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Hepkon, Örnek’in aziz hatırası üzerinden Cumhuriyet’e saldırıldığını vurguladı. Hepkon’un paylaşımı şöyle:

“Daha dün MİLGEM Projesinin mimarı Amiral Özden Örnek'i FETÖ ile işbirliği yapıp kumpasla hapse attılar, ölümüne neden oldular. Gemi dendiğinde bir tek kendi gemiciklerini anlayanlar, şimdi de Örnek'in bütün hayatını verdiği projeyi sahiplenip, onun aziz hatırası üzerinden cumhuriyete saldırıyorlar. İnsan evladı utanmayı bilmeyince ne korkunç oluyor...”