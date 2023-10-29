Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamalarında Erdoğan’dan yeni anayasa çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen törende "Millete Sesleniş" konuşması yaptı. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, önümüzdeki dönemde en büyük hedeflerinin bu olduğunu vurguladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cumhuriyet’in 100. Yıl kutlamalarında Erdoğan’dan yeni anayasa çıkışı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümünde Vahdettin Köşkü'nde konuştu.

Erdoğan, yeni dönemde en büyük hedefinin yeni anayasa olduğu mesajını verdi. “Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 19.23'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan Cumhuriyet'in 100. yıl hitabı şöyle:

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"Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularım, minnet ve saygıyla selamlıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet bayramı coşkumuza eşlik eden kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz.

“CUMHURİYET'İMİZ BU TOPRAKLARDA KURDUĞUMUZ İLK DEĞİL EN SON DEVLETİMİZDİR”

29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları minnetle anıyorum. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyet'imiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir.

CUMHURİYET BİR KOPUŞ BİR KESİNTİ DEĞİL, TAM TERSİNE YENİ BİR FİLİZ VERMEDİR

Cumhuriyet bir kopuş bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesle aktarılan muazzez bir hazinedir.

“REDDİ MİRAS YAPMIYOR, ŞANLI MAZİMİZİN HER SAFHASINI BAĞRIMIZA BASIYORUZ”

Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Geçmişten sadece ibret alamayız, aynı zamanda kuvvet de alırız. Bugün Cumhuriyet'imiz bizim için hem iftihar meselesi hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal, kurucusu olduğu Cumhuriyet'i bakınız nasıl anlatıyor: Cumhuriyet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük.

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“CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİ VASFINI BİZİM DÖNEMİMİZDE KAZANMIŞTIR”

Cumhuriyet'in kuruluş gayesi, bizzat banisinin ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını, tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır.

“GAZZE HALKININ YANINDAYIZ”

Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu tavrımızı daha önce Kore’de, Kıbrıs’ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen’de ve son olarak da Karabağ’da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin ‘kimse el süremez’ dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Filistin' mitingi bunun bir parçasıydı. Cumhuriyetin demokrasiyle buluşması Gazi'nin en büyük idealidir.

“100 MİLYONLUK TÜRKİYE GÖRECEĞİZ”

İnşallah belki de bu yılın sonunda 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz. 21 yıldır milletimize hizmet ediyoruz, efendi değil hizmetkarız."

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