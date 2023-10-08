Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 29 Ekim ikramiyesi. Kimler faydalanabilecek?

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı kapsamında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ikramiye verilmesi gündemde.

29 Ekim’de ödenecek ikramiye, 2018 yılından beri devam eden bayram ikramiyesi uygulamasından farklı olarak sadece Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak yapılacak.

HalkTV'nin haberine göre; Emeklilere verilecek ikramiyenin tutarı henüz netleşmedi. Kulislerde 5 bin lira olacağı konuşulurken, emekli dernekleri 10 bin lira talep ediyor. Peki 100'üncü yıl ikramiyesini kimler alacak?

İkramiyeden faydalanacak olanlar şöyle:

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

-Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri"

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM GELİYOR MU?

Emeklilerin maaşlarında da düzenleme yapılması bekleniyor. Memur zammının referans alınacağı belirtilirken, taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emeklilere verilecek ikramiyenin bütçeye 2 milyar 750 milyon lira civarında bir yük getireceği tahmin ediliyor. İkramiye kararının ilerleyen günlerde Meclis’e gelecek torba yasa ile alınması halinde ödemelerin 16-22 Ekim tarihlerinde hesaplara yatacağı öngörülüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bakanlıklarımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar."

Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullanmıştı.