Cumhuriyet'in 50. 75. ve 100. yılında hep Galatasaray şampiyon oldu

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrasında spor yazarı Levent Tüzemen çarpıcı bir tespitte bulundu.

Cumhuriyet'in 50. 75. ve 100. yılında hep Galatasaray şampiyon oldu

Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır başlıklı Sabah gazetesindeki yazısında Leven Tüzemen, Dursun Özbek'in sözlerini doğrular nitelikteki istatistiği paylaştı. İşte o Tüzemen'in o ifadeleri:

Başkan Özbek'in dileği kabul oldu ve G.Saray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde şampiyonluğu kucakladı.

Başkan Özbek'in "G.Saray Cumhuriyet'in yüzüdür" sözünü doğrulayacak ilginç bir istatistik var.

Profesyonelliğe geçişten itibaren Cumhuriyet'in 50. yılında (1973), 75. yılında (1998) ve 100. yılında (2023) hep Galatasaray şampiyon oldu.

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