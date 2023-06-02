Cumhuriyet'ten eski Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın'a suç duyurusu

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, gazetenin arşivini izinsiz olarak satışa çıkardığı iddiasıyla kripto para şirketi ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer ile bu satışta iş birliği yaptığı gerekçesiyle gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın ve bir yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin arşivinin 2022'de kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildiği ve NFT olarak satıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetilen gazetenin arşivinin usulsüzce satılması iddiasıyla ilgili olarak hukuki süreç başladı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Vakfın yönetim kurulu üyesi ve hukuk işlerinden sorumlu vakıf yöneticisi Turan Karakaş, arşivi izinsiz ve herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın satışa çıkaran ICRYPEX Bilişim A.Ş. adlı kripto para şirketinin sahibi Gökalp İçer, şüpheliler Yiğit Karakaş ve İsmail Hoca hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu'na 12 Mayıs'ta suç duyurusunda bulundu.

Avukat Turan Karakaş, ICRYPEX Bilişim A.Ş. adlı şirketin sahibi Gökalp İçer'le birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın ve bir yönetici hakkında da suç duyurusunda bulundu.

İŞTE SUÇ DUYURUSU:

Turan Karakaş, suç duyurusunda Arif Kızılyalın'ın şirketle işbirliği içinde olduğunu ileri sürdü.

Suç duyurusunda şüphelilerin, Cumhuriyet gazetesinin binlerce nüshadan oluşan, 1924'ten bugüne muhafaza edilen arşivini, NFT’leştirme faaliyetine giriştiği, nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Arif Kızılyalın iddiaları reddetti

İddiaları yalanlayan Arif Kızılyalın şunları söyledi:

"Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve gazeteyi çıkaran çıkartan şirketin böyle bir kararı yoktur, bilakis gazete yönetimi geçen hafta yaptığı toplantıda konuyla ilgili şahsıma ve adı geçen diğer yöneticiye güvenoyu vermiştir. Söz konusu bireysel suç duyurusunun karşılığı olmadığı yayın danışmanlığı ve yazarlık görevimin sürmesi ile de ortadadır.



Görevimin başındayım, Cumhuriyet’i yıpratıp güç dengelerini değiştirmek isteyenlerin münferit girişimleridir. Gereken hukuki süreçte gazete avukatları üzerinden söz konusu şahıslara karşı yapılacaktır. 2022 Mart ayının yayın yönetmeni olarak da böyle bir anlaşma yapma konusunda imza yetkimin olmadığı bu iddiayı çürüten en önemli anektottur."

ICRYPEX Bilişim A.Ş.'den açıklama

Icrypex şirketi, söz konusu iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:

"Icrypex olarak 2022 yılında Cumhuriyet gazetesi yetkilileri ile yaptığımız toplantıda gazete arşivinin NFT olarak sergilenmesi için bir mutabakat sağlanmıştır. Bu süreçten sonra Cumhuriyet Vakfı ve Yeni Gün Haber Ajansı arasındaki iletişim kopukluğu nedeniyle NFT projesinden vazgeçtiklerini ve NFT’lerin kaldırılmasını istemişlerdir. Bunun üzerine Icrypex’in sitesinde yer alan NFT’ler kaldırılmıştır. Ancak bu proje nedeniyle Icrypex’in uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini amacıyla, şirket tarafından Cumhuriyet Vakfı'na ve Yeni Gün Haber Ajansı'na ihtarname gönderilmiştir.

İhtarnamenin gönderilmesinden sonra Cumhuriyet gazetesi temsilcileri Icrypex temsilcileri iletişime geçerek sulh yolu ile konun çözülmesi için bir uzlaşma protokolü hazırlamışlardır.

Söz konusu protokolü Cumhuriyet Vakfı'ndan Dernek Başkanı Alev Coşkun, Yeni Gün Haber Ajansı adına Osman Selçuk ve Alev Coşkun imzalamışlardır. Protokolün imzalanmasının ardından Cumhuriyet gazetesi arşivinin NFT olarak sergilenmesi ile ilgili mutabakat sona ermiş olup, Icrypexbu aşamadan sonra tarafların birbirlerinden herhangi bir hak ve alacağı kalmamıştır."