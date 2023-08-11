Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Cüneyt Çakır'a para göndermesi

Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olan Cüneyt Çakır'a eski meslektaşı Fırat Aydınus'tan ilginç çıkış!

Fırat Aydınus'tan MHK Başkanı Cüneyt Çakır'a para göndermesi

Hakem yorumcusu Fırat Aydınus, kendisinden 3 yaş küçük olan Cüneyt Çakır'a yeni görevi sonrasında para göndermesi yaptı.

Aydınus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lira vermediğin değerlerini lari verir alırlar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında 47 yaşına girecek olan Çakır, 2006'da FIFA kokartı alırken, Haziran 2011'de ise UEFA tarafından UEFA Elit Hakem kategorisine yükseltilmişti.

Çakır, 2014 ve 2018 Dünya Kupası maçlarında da görev yapmıştı.

Gürcistan Futbol Federasyonu'na teşekkür eden ve hakemlere seslenen Çakır, şöyle seslenmişti:

"Bu pozisyon bana teklif edildiğinden beri mükemmel bir iletişimimiz oldu. Gürcistan Futbol Federasyonu yönetimi hakemlikle ilgili vizyonunu, planlarını ve görüşlerini benimle paylaştı. Bu olumlu tutum, bugün burada olmamın ana sebebidir. Kariyerim boyunca birçok büyük maça ve turnuvaya katıldım. Sürdürülebilir başarıya ulaşmak her zaman ana hedefim olmuştur. İlk hedefimiz sürdürülebilir başarıya doğru adımlar atmak olacaktır. Hakem eğitiminde uluslararası standartları tanıtacağız ve uluslararası maçlara daha fazla hakem dahil etmeye çalışacağız. Tüm kulüplere, oyunculara ve teknik direktörlere saygı duyuyoruz ve aynı saygıyı sahada da bekliyoruz. Amacımız tüm hakemleri ulusal şampiyona maçlarına en iyi şekilde hazırlayalım ki sadece sahada gösterilen futbolun kalitesi konuşulsun. Biz komşuyuz ve burada kaldığım süre boyunca ülkelerimiz arasında daha güçlü bağlar kurulmasını istiyorum. Bu benim için büyük bir onur olacak."

Aydınus, televizyonda TV 8.5 kanalında, sosyal medyada ise Sports Digitale kanalında maçları ve hakem performanslarını değerlendirmeye devam edecek.

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