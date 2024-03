Cüneyt Özdemir takipçilerine seslendi: Gördüğünüz yerde yüzlerine tükürün

Rasim Canikligil tarafından dün sosyal medya platformu X’de paylaşıldığı andan itibaren ülke gündemine oturan fotoğraflarla bir kez daha gündem olan Eylem Tok ve 17 yaşındaki oğlu T.K. hakkında Cüneyt Özdemir fena patladı.

Bilindiği üzere 1 Mart'ta ehliyetsiz olarak kullandığı lüks marka bir arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile olay yerine gelip yaralıların telefonlarını topladığı iddia edilen annesi Eylem Tok, İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmişlerdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir şahsi Youtube kanalında dün gerçekleştirdiği yayınında ortaya çıkan görüntülerle Amerika’da oldukları kesinleşen firari anne ve oğulun Türkiye’den kaçışı hakkında “Apartopar Mısır’a gitmesinin sebebi ilk uçağın Mısır olması demiştim. Sonra Amerika’ya giderler demiştim. Zaten Amerika’ya gitmişler” dedi.

Gündeme oturan fotoğraf her ne kadar gazeteci Razi Canikligil tarafından paylaşılmış olsa da gazeteci Bahar Feyza’nın kendisine fotoğrafı çekenlerin Razi’nin arkadaşları olduğunu hatta bu kişilerin arabanın içine girerek Eylem Tok ve oğlunun yüzüne tükürdükleri bilgisini paylaştığını da sözlerine ekleyen Özdemir “Her kim bunu yaptıysa helal olsun. Çünkü bizde şöyle oluyor bizim adalet zaten, adalet rafta olduğu için… Çok fazla gideceksin, yollayacaksın, gelecek melecek hikaye bunlar. Zaten gelse 3 ayda çıkacak. Kadın cahil. Kadın akıllı olsa adamı bıraksa, burada 3 ayda 5 ayda çıkacak.”

Oğuz Murat Aci’nin feci şekilde hayata gözlerini yumması ile başlayıp Eylem Tok’un oğlunu kaçırması ile devam eden süreç boyunca konuyu gündemde tutmak için Youtube kanalında açtığı her yayınında meseleden bahis açmayı ihmal etmeyen Özdemir, firari anne ve oğulun rahat tavırlar sergilediği fotoğrafları yorumladığı sıralarda deyim yerindeyse kan beynine sıçradı.

Oldukça sinirli olduğu her halinden belli olan Özdemir, Esra Tok olayını merkeze alarak ülke adaletine ateş püskürdü. “Şimdi New York’ta bunlar kaçtılar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Zaten oğlan Amerikan vatandaşı, hiçbir güç onu buraya getiremez. Ama bir şeyi unutuyorlar: sizleri” diyerek sözlerine devam eden gazeteci, New York’taki Türk izleyicilere şöyle seslendi:

“BARİ ADALETİ BİZ SAĞLAYALIM”

Şuanda beni New York’ta izleyen Türkiye vatandaşlarına sesleniyorum. Her kim ki bu fotoğrafı çektiyse tebrik ederim. Eğer suratlarına tükürdüyse ayrıca tebrik ediyorum. Bunlara New York’u dar etmeniz lazım. Nasıl dar edeceksiniz? Gördüğünüz yerde teşhir edin, katil deyin, eğer cesaretiniz varsa gidin suratlarına tükürün. Restorantta, takside, sokakta “katil” diye bağırın. Elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin vermeyin. Gerçekten. Madem kardeşim bizim adaletten bir beklentimiz yok bu ülkede. Bari adaleti biz bu şekilde sağlayalım.

Gidin, vurun kırın demiyorum ama gerçekten katil diye gösterin, suratlarına tükürün bu insanların. Çünkü başka türlü bunları ne getirebiliyoruz ne burada katilleri yargılaya biliyoruz, hiç bir şey yapamıyoruz. Böyle elimiz kolumuz bağlı bir şekilde izliyoruz.”