Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşları olay gecesi böyle görüntülendi. Yeni kamera kayıtları ortaya çıktı

Kemerburgaz’da 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.’nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarparak Oğuz Murat Aci’nın yaşamını yitirmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Olay sonrası yazar Eylem Tok, aynı gece oğlu T.C.’yi önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçırdı.

7 KİŞİNİN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Anne ve oğlunun kaçışını tespit eden polis, olayla ilgili önemli güvenlik kamera görüntülerini de elde etti.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, iki araçta yer alan 9 kişinin ifadeleri sonucu yol güzergahını çıkartan polis, yol üzerinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini tek tek topladı.

Görüntülerde iki araçta yer alan 7 kişinin bir arada olduğu anlar dikkatleri çekti.

7 KİŞİDEN BİRİ T.C.

Bir tekel bayiinin önündeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntü soruşturma dosyasına da girdi.

Görüntülerde yer alan 7 kişinin isimleri tek tek belirlendi.

Kazayı yapan T.C.’nin yanı sıra görüntülerde, ikinci aracı kullanan D.O.Ö. ile birlikte P.T.E., Z.H., A.K., Y.E. ve K.A. bulunuyor.

İfadelere göre, T.C. ile D.O.Ö.’nün kullandığı iki araçta, buluşan 7 kişilik arkadaş grubu önce bir tekel bayiine gidiyor.

Bir şey alamadıklarını ifadelerinde dile getiren T.C.’nin arkadaşları, sonra 3 kişi daha yoldan alarak toplamda 10 kişi olduklarını belirtti.

ARKADAŞININ DA YAŞI KÜÇÜK VE EHLİYETİ YOK

Soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

İkinci aracı kullanan D.O.Ö.’nün de 18 yaşından küçük ve ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

İfadesinde olayın ardından aracını durdurduğunu belirten D.O.Ö., “Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim, arkadaşım Zekai yaralıların biriyle konuştu, yaralı şahıs kendi telefonunu Zekai'ye vererek başına bakmasını istedi. Zekai yaralının başına baktıktan sonra, Zekai benden hem ehliyetimiz olmadığından ve aracın kalabalık etmemesi için benden aracın anahtarını aldı ve aracı Kerem ile Kemer Country isimli siteye geri götürdü” dedi.

ARACI GÖTÜREN ARKADAŞI DA EHLİYETSİZ

D.O.Ö., ehliyetsiz bir şekilde olay yerine gelen polislere yakalanmamak için aracının arkadaşınca götürüldüğünü kaydetti.

Ancak otomobili götüren arkadaşının da ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

D.O.Ö. ve aracı kaçıran Z.H.D.’ye soruşturma kapsamında ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle ceza yazılıp yazılmadığı bilinmiyor.