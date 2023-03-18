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Denizciler Çanakkale Boğazı için jurnal defterine Çanakkale çıkıldı yazar. Çünkü bilirler ki Çanakkale Geçilmez

Denizciler Çanakkale Boğazı için jurnal defterine “Çanakkale geçildi” yazmazlar, “Çanakkale çıkıldı” ya da “Şehitler Abidesi 2 milden selamlandı” yazarlar. Çünkü, bilirler ki Çanakkale Geçilmez...

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:53
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Çünkü bilirler ki Çanakkale Geçilmez. Denizciler Çanakkale Boğazı için jurnal defterine Çanakkale çıkıldı yazar

Denizciler Çanakkale Boğazı için jurnal defterine Çanakkale çıkıldı yazar. Çünkü bilirler ki Çanakkale Geçilmez
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Derleyen: Erman Çimen / Yeniçağ

Gemilerde “jurnal” adı verilen bir seyir defteri bulunur.
Gemi limandayken ya da seyir halindeyken yaşanan gelişmeler bu jurnal defterine kaydedilir.
Geminin rotası, hızı, geldiği ve gideceği liman, vardiya değişi, hava durumu hatta gemideki tüm gelişmeler ve bilgiler jurnale not edilir..
Gemi sığ sulardan ve önemli su yollarından geçerken de jurnal sürekli güncellenir.

Örneğin, Cebelitarık boğazı geçilirken “03.00 Cebelitarık’a girildi” , “07.00 Cebelitarık geçildi” yazılır.
Yine, İstanbul Boğazından geçerken “08.00 İstanbul Boğazına girildi, 10.00 kavaklar geçildi, 11.00 hisar geçildi, 13.00 İstanbul Boğazı geçildi” gibi sürekli notlar jurnal edilir.
Çanakkale Boğazı’na geldiklerinde jurnal defterine bunlar yazılmaz.

Denizciler Çanakkale Boğazı seyri tamamlandığında jurnale “09.00 Çanakkale çıkıldı” yazılır.
Ya da “15.00 Şehitler Abidesi 2 milden selamlandı” şeklinde not düşülür.
Çünkü herkes bilir ki bu dünyada her yer geçilir ama Çanakkale GEÇİLMEZ…!!!

Başta dünyanın saygıyla andığı, askerlerimizin sonradan görüldü ki komutasına çok güvendiği eşsiz komutan ATATÜRK olmak üzere, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun.


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