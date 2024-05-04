Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı
Dünyaca ünlü futbolcunun evliyken başka bir kadınla da birlikte olduğu, hatta bir de çocukları bulunduğu ortaya çıktı.

İngiltere bu olayı konuşuyor.

İngiliz futbolunun yıldızlarından Manchester City'nin oyuncusu Kyle Walker'in Annie Kilner'le evliyken Lauryn Goodman'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Walker - Kilner birlikteliğinde 4 çocukları bulunuyor. Çocukların sonuncusu geçen ay dünyaya geldi.

Ancak Walker'in bu sırada Lauryn Goodman isimli bir kadınla da aşk yaşadığı ve bir de çocuğunun olduğu belirtildi. Bunu öğrenen Kilner'in Walker'i evden kovduğu belirtildi.

The Daily Mail'e göre Walker, dört çocuğu olan Kilner'la birlikte yaşamak için tekrar eve döndü.

İngiliz basınında ünlü futbolcunun aşk üçgeninin bundan sonra nasıl devam edeceği ve bunun Euro 2024'te İngiltere Milli Takımı'nı nasıl etkileyeceği konusunda haberler de yer alıyor.

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