D-100 Karayolu'nda kaza: 2 ölü

Küçükçekmece, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önce bariyerlere ardından ise meyve yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucunda otomobil içerisinde bulunan sürücü Mecit Yıldırım (20) ile Uğur Torlak (25) hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
D-100 Karayolu'nda kaza: 2 ölü

Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mecit Yıldırım'ın(20) kullandığı 34 GGR 673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere ardından ise 34 EKF 15 plakalı meyve yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak (25) otomobil içerisinde sıkıştı. Kamyonet sürücüsü ile çevredeki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mecit Yıldırım ve Uğur Torlak’ın cansız bedenleri inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza sebebiyle D-100 Edirne yönünde yoğun trafik oluştu.

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