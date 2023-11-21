D-100’de aynı noktada iki farklı kaza: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 karayolu geçişinde aynı yönde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
D-100’de aynı noktada iki farklı kaza: 2 yaralı

Maddi hasarlı ikinci bir kazanın meydana geldiği bölgede, trafikte yoğunluk oluştu. Yenidoğan Mahallesi D-100 karayolu geçişi Ankara istikameti Çetin Emeç Üst geçidi mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakalı otomobil ile aynı yönde giden Y.K. hakimiyetindeki dorse plakalı Mercedes marka tır çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Y.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Aynı noktada ikinci kaza Öte yandan kaza sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince trafikte kontrollü geçişlerin sağlandığı esnada, Man marka tır ile kör noktasında kalan başka bir otomobil çarpıştı.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazada maddi hasar medyana geldi. Kazalı araçların kaldırılmasıyla, trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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