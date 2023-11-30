D-SUV ET5 modeli tantıldı. Özellikleri göz kamaştırıyor

ET5 isimli elektrikli D- SUV modeli Skywell’in özellikleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

KAYNAK: Haber Merkezi
D-SUV ET5 modeli tantıldı. Özellikleri göz kamaştırıyor

Türkiye'de ET5 isimli elektrikli D-SUV modeliyle bilinen Skywell'in özellikleri ortaya çıktı.

Önümüzdeki yıl üretimine başlanması planlanan yeni model, iki elektrik motorundan toplam 617 HP güç alıyor.

Skyhome, günümüz elektrikli otomobillerin çoğu gibi alçak bir burna, yumuşak hatlara ve coupe stili gövdeye sahiptir.

Özellikle sedan modellerde hava direncinin azaltılarak menzilin artırılması için bu yol izleniyor.

Bunun yanı sıra hava girişleri, jantlar, dijital yan aynalar ve gizli kapı kolları da aerodinamik tasarıma katkıda bulunuyor.

Masksimim gücü 150 KW olarak açıklanırken, şanzımanı ise otomatik.

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