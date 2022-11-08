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Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 10:21
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis engeli. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sis engeli
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, sis lambalarıyla sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor. Trafik polisleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları yönünde ikaz ediyor.

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