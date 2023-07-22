Dadaş piranaya doğum gününde pasta ve cağ kebaplı kutlama

Erzurumlu Kamil Elmalı (43), iş yerinde beslediği 36 yaşındaki 4 kilogram 60 santimetre uzunluğundaki 'Dadaş Pirana'ya pasta ve cağ kebaplı doğum günü kutlaması yaptı. Pastayı davetliler cağ kebabı da akvaryumdaki pirana yedi.

KAYNAK: DHA
Dadaş piranaya doğum gününde pasta ve cağ kebaplı kutlama

DHA'nın haberine göre, Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Mahallesi'nde iş yeri bulunan Kamil Elmalı, çocuk yaşta bir akvaryumcuda gördüğü dev pirana balığına sahip oldu.

1987 yılında aldığı piranayı besleyen bir akvaryumcunun işini bırakması sebebiyle balığı alan Kamil Elmalı, iş yerine özel akvaryum yaptırdı. 4 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğundaki piranaya 'Dadaş' ismini veren Elmalı, bakımıyla da kendi ilgileniyor.

Elmalı, yem, dana yüreği, ciğer, et, balıkla beslediği 'Dadaş Pirana'nın 36'ncı yaşına girmesi sebebiyle kutlama düzenledi. Müşterilerinin bakışları arasında yaş pasta üzerindeki mumları üfleyen Elmalı, dev piranaya da cağ kebabı ikram etti. Dadaş Pirana, akvaryumun içine atılan cağ kebapları afiyetle yerken kutlamayı izleyenler, bol bol fotoğraf çekti.

Erzurum'da uzun yıllar akvaryumculuk yapan bir tanıdığının 1987 yılında piranayı alarak beslemeye başladığını belirten Kamil Elmalı, akvaryumculuğu bırakınca piranayı 2020'de aldığını söyledi. Elmalı özel akvaryumda baktığı piranaya müşterilerinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

"DAHA UZUN ÖMÜRLE OLUR İNŞALLAH"

Elmalı, "Bu balığı ben çocukluğumdan beri görüyordum. Erzurum'da Dadaş Sineması dediğimiz bir yer vardı. Orada Yaşar Akvaryum'da Yaşar amcamız besliyordu. Oğlu doğduğunda bu balığı da akvaryuma atmış. Oğlu şu anda 35- 36 yaşına giriyor. Onun için bugün doğum gününü kutlayalım dedik. Yıllar sonra nasip oldu bize getirdiler balığı, 3 yıldır da bizimle beraber. Bugün de 36'ncı yaş gününü kutluyoruz. İnşallah daha uzun ömürlü olur" dedi.

Elmalı "Yemleri var, dana yüreği veriyoruz. Ciğer, et, balık veriyoruz. Kendinin özel yemekleri var. Gelen müşteriler ilk önce balıkla ilgileniyor sonra ürünlere bakmaya başlıyorlar. Memnunuz, gelen çocukların ilgisini çekiyor, güzel bir şey. Ömrü yettiğince her yıl doğum günü yapacağız. Bugün cağ kebap yedi, arada veriyorum seviyor. Bugün de denedik yine doğum günü hediyesi olsun" diye konuştu.

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