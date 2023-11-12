Dağ başında tek başına yaşıyor. “Şehirde sultan olacağıma ormanda çöpçü olurum daha iyi"

Uludağ eteklerinde 10 yıldır tek başına hayatını idame ettiren İlhan Budak, dağda tek başına yaşıyor. Budak’ın istediği tek şey dağda bir iş.

KAYNAK: İHA
Dağ başında tek başına yaşıyor. “Şehirde sultan olacağıma ormanda çöpçü olurum daha iyi"

Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan çıkıp şehir hayatına uyum sağlayamayan 38 yaşındaki İlhan Budak, dağ başında yaklaşık 10 yıldır tek başına hayat sürüyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'ne 1 kilometre mesafede ormanlık alanda kendi yaptığı kulübesinde şehirden uzak bir hayat süren Budak, kendi imkanları ile yaptığı ağırlıklarla antrenman yapıyor.

Uludağ'a tırmanan dağcılarla zamanla dostluk kuran Budak, gerekmedikçe şehre inmediği için ziyaretçilerinden başka kimseyle görüşmüyor.

Teknolojik imkanlardan uzak kalsa da açık öğretimden üniversite okuyarak eğitiminden de geri kalmıyor.
Yaptığı antrenmanlarla birçok spor müsabakasına katılan Budak, aldığı başarılarını belgeleyen madalyaları gözünün önünden ayırmıyor.

ORMAN HAYATI BANA İYİ GELİYOR

Herkesin masa başı bir iş istediğini, Budak, “Dağlık bölgede çalışabileceğim bir iş istiyorum. Orman hayatı bana iyi geliyor. Şehirde sultan olacağıma ormanda çöpçü olurum daha iyi.

10 yıldır dağda yaşıyorum. Antrenman yapıyorum. Günde 20 kilometre koşuyorum. Ayın 15 günü koşu, diğer günlerde ise ağırlık antrenmanı yapıyorum. Henüz hiç hasta olmadım. Buraya gelen dağcılar bana destek oluyor” şeklinde konuştu.

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