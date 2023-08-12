Dağa tırmanan batılı dağcılar yaralı yatan yerli rehbere yardım etmeyip üstünden atlayıp gittiler

Norveçli dağcı Kristin Harila (37), dünyanın en yüksek 14 dağına 92 günde tırmanma hedefiyle yola çıktı. 8 bin 611 metreyle en yüksek ikinci zirve olan Pakistan’daki K2 dağına tırmandığı sırada başka ekipten olduğu belirtilen bir şerpa, yani yerel rehberlerden Mohammed Hasan kaza geçirmişti. Güvenlik halatına bağlı olarak baş aşağı yatar pozisyonda mahsur kaldı. Ancak Harila ve ekibinin, Hasan’ın yanından geçip tırmanışı sürdürdüğü görüntüler çıktı. Zirveye 400 metre kala yaralanan Hasan ise donarak öldü. Batılı bir dağcı olsaydı Hasan’ın ölüme terk edilmemiş olacağını savunanlar, Harila ve ekibini ‘vicdansızlıkla’ suçladı.

BİR KİŞİ HARİÇ

Harila, tepkiler üzerine Hasan’ı kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını, ekibinin 1.5 saat yanında kaldığını, şerpanın yeterli ekipmana sahip olmadığını, koşulların onu hareket ettirmek için çok tehlikeli olduğunu anlattı. Ancak Avusturyalı tırmanış ikilisi Wilhelm Steindl ve Philip Flamig, kaydettikleri drone görüntülerini yayınlayarak, dağcıların onu kurtarmaya çalışmak yerine vücudunun üzerinden atlayarak geçtiğini anlattı. Flamig, “Drone görüntülerinde her şey var. Herkes zirveye doğru ilerlerken şerpa sadece bir kişi tarafından tedavi ediliyor. Yanından geçenler arasında Harila da vardı” dedi.

Kristin Harila, 8 bin metreden yüksek tüm zirvelere en hızlı tırmanan dağcı rekorunu elde etti.

Milli sporcu ve profesyonel dağcı Nasuh mahruki Posta Gazetesi'ne bu olayı şöyle yorumladı:

8 bin 200 metre koşullarını oturduğumuz yerden yorumlayamayız. Harila da “Biz geldiğimizde zaten donmuştu, üzerinde kar montu bile yoktu” diyor. Yine bir, bir buçuk saat boyunca arkadaşları yardım etmeye çalışmış. Burada asıl sorulması gereken bu adamı kimin bıraktığı ve ekibinin nerede olduğu. Kimin doğru söylediğini anlamak zor. Ama yardım etmeye çalıştıklarını söylüyor. Başka ekibin şerpası da olsa yanından geçilmesi doğru değil. Ama anlaşılan onlar yanından geçerken şerpa için zaten biraz geç kalınmıştı. Ben böyle bir rekor denemesinde olsaydım, ekibimde bu işlerden anlayan kişileri başında bırakıp yardım alması için uğraşırdım.