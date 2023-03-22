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Dağlık arazide kaybolan 2'si çocuk 4 İngiliz vatandaşı kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde dağlık arazide yürüyüşe çıkan ve araçlarını bulamayıp arazide kaybolan ikisi çocuk dört İngiliz vatandaşı, MAG-AME (Mahalle Afet Gönüllüleri) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 21:51
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Dağlık arazide kaybolan 2'si çocuk 4 İngiliz vatandaşı kurtarıldı

Dağlık arazide kaybolan 2'si çocuk 4 İngiliz vatandaşı kurtarıldı
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(İHA) - Edinilen bilgiye göre, Domuzçukuru mevkiinde 2’si çocuk, çocukların anneleri ve bir İngiliz vatandaşının kaybolduğu ihbarı alındı. Olay yerine ulaşan jandarma ekibinin talebi üzerine 5 kişilik Datça MAG-AME-SAR ekibi görevlendirildi.

Yapılan çalışmalarda dönüş yolunda araçlarını bulamayıp sarp arazide kaybolan 4 kişiye ulaşıldı. Ekipler kaybolan kişilere yanlarında getirdikleri yiyecekleri verdikten sonra dönüş yoluna geçti.

Yaklaşık 8 kilometrelik sarp araziden Kargı koyuna ulaşılarak kayıp 4 kişi jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaybolan 2 si çocuk 4 İngiliz vatandaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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