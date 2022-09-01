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Dahiliye Uzmanı açıkladı. Diyabet hastalarının insülin kullanımı

Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Tunç, insülin ve şeker hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:58
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Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Tunç, insülin ve şeker hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Dahiliye Uzmanı açıkladı. Diyabet hastalarının insülin kullanımı
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İHA’nın haberine göre; Dahiliye Uzmanı Dr. Ahmet Tunç, “İnsülin kullanmak hastalarda çevresindekilerden farklı bir yaşam moduna geçmesini gerektirir. Çünkü herkes kahvaltısını yaparken diyabet hastası ilk önce insülini yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İNSÜLİNE BAĞLI KOMPLİKASYONLARI GÖRMELERİNDEN KAYNAKLANMAKTADIR”

Uzm. Dr. Ahmet Tunç, “İnsülin tedavi anlamında insanın fizyolojik olarak pankreastan salgılanan kan şekerini ayarlamaya yarayan vücuttaki kan şekerinin kullanılmasını sağlayan bir hormondur. Diyabet hastaları genelde hastaneye kontrolsüz bir şekilde kan şekerinin üç aylık yüksekliği ile başvurabilirler. Bu hastalar birden çok oral antidiyabetik kullanma sürecini geçtikten sonra kan şekerleri regüle olmadığı zaman hastanın bazen diyabete bağlı komplikasyonları başladığı zaman insülin tedavisine başlanabilmektedir. Bu süreç hastaya göre daha erken de olabilmekte veya daha geç de olabilmektedir. Çünkü hastalar insülin kullanmaktan çok korkmaktadırlar. Hastaların bu korkular bazen çok gereksiz, bazen de çevresinde kullanılan insüline bağlı komplikasyonları görmelerinden kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

“BAZI HASTALARDA BU KORKU VE ACI İNSÜLİNİ TAMAMEN REDDETMEYE KADAR GELEBİLMEKTEDİR”

İnsülin kullanmaya başlama durumu hakkında bilgi veren Dr. Tunç, şu şekilde devam etti:

“Kan şekeri oralanti diyabetik yani ağızdan kullanılan şeker ilaçları ile yeterince regüle olmadığı zaman insüline başlanılması gerekmektedir. Bunun bir yaşı veya zamanı yoktur. Tamamen şekerin ne kadar kontrol edilebilirliğine bağlı olarak değişmektedir. İnsülin kullanmak hastalarda çevresindekilerden farklı bir yaşam moduna geçmesini gerektirir. Çünkü, herkes kahvaltısını yaparken diyabet hastası ilk önce insülini yapmaktadır. Çevresindeki kişiler akşam yemeğini yerken diyabet hastası yine ilk önce insülini yapması gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı kişi kendini farklı hissetmeye başlamaktadır. İnsülin bir enjeksiyon olduğu için bazı hastalarda iğne korkusu olabilmekte, bazı hastalarda bu korku ve acı insülini tamamen reddetmeye kadar gelebilmektedir.”

“ÖMÜR BOYU KULLANILACAK DİYE BİR DURUM YOK”

“İnsüline başlandığı zaman ömür boyu kullanılacak diye bir durum bulunmamaktadır” söyleyen Uzm. Dr. Ahmet Tunç, “İnsülin çoğu zaman pankreası dinlendirmek için 2 ila 6 ay arası gibi kullanılıp daha sonra tekrardan ağızdan kullanılan ilaçlara geçiş yapılabilen bir hormondur. İnsülini bırakıp ağızdan ilaç kullanımı hastadan hastaya değişmekte, fakat bütün hastalarda bu potansiyel bulunmaktadır. İnsülini tekrardan bırakma şansı her zaman bulunmaktadır” diyerek sözlerine son verdi.
 

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