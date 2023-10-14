Dainis Kazakevics: Türkiye ciddi bir değişim geçirdi

Letonya Teknik Direktörü Dainis Kazakevics, Türkiye maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kazakevics "Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Neye ulaşmamız, neyi başarmamız gerektiğinin bilincindeyiz" dedi.

KAYNAK: AA
Dainis Kazakevics: Türkiye ciddi bir değişim geçirdi

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Türkiye ile karşılaşacak Letonya'nın teknik direktör Dainis Kazakevics, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Kazakevics'in açıklamaları şu şekilde;

-Yeni antrenörün gelişiyle onlarda ciddi bir değişim içine girmiş bulunuyorlar. Türkiye'nin birtakım özellikleri var, Hırvatistan maçını analiz ettik. Onlar için çok değerli bir galibiyet olduğunu biliyoruz. Yarınki maçla ilgili düşüncelerimizi tam anlamıyla yansıtabilmek mümkün değil. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Neye ulaşmamız, neyi başarmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Yarın bunu ortaya koyacağız.

-Ermenistan maçıyla karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin daha üst bir sınıfta olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de futbol çok ciddiye alınıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor. Bundan dolayı yarın bu atmosfer ve koşulların bilincinde olarak sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

(AA)

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