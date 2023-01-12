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Dairesine uyuşturucu ekti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde evinde uyuşturucu üreten şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:42
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Dairesine uyuşturucu ekti

Dairesine uyuşturucu ekti
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İHA'nın haberine göre, Hendek ilçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor. 

Bu çerçevede ekipler, Yeni Mahalle’de ikamet eden S.Ç. isimli şüphelinin uyuşturucu madde imal, ticareti ve yasadışı ekim yaptığı tespit edilen evine operasyon düzenlendi. 

Düzenlenen operasyonda, 25 kök marihuana bitkisi, 150 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 1 Lyrica hap, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve çok sayıda yasadışı aparat ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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