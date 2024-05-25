Dakikalar içinde milyonluk oldular

Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nde, 15 Mayıs Çarşamba günü sabaha karşı gerçekleşen kuyumcu soygunu, mahallede büyük yankı uyandırdı. S.B. adlı kuyumcu sahibi, iş yerine giren hırsızların vitrinde bulunan yaklaşık 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığını polise bildirdi.

Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı 4 hırsızın saat 04.10 sıralarında önce iş yerinin kepengini açtığını, ardından kapının camını bir taşla kırarak içeri girdiğini tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin vitrindeki ziynet eşyalarını dakikalar içinde ellerindeki plastik kasalara doldurarak hızla kaçtıkları görüldü.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, şüphelilerden biri olan Hakan D. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Hakan D.'nin poliste 40 suç kaydı bulunduğu ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Adli makamlarca tutuklanan Hakan D., Maltepe Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.