Alkollü sürücü sokak arasında dehşet saçtı

Kaynak: İHA
Alkollü sürücü sokak arasında dehşet saçtı

22 yaşındaki alkollü sürücü Esra Ç., Semarkant Mahallesi’nde ters yöne girerek kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Kaçarken kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki bir aracın üstüne uçtu. Olayda yaralanan yaya ve sürücü, 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Semarkant Mahallesi'nde 22 yaşındaki alkollü sürücü Esra Ç.'nin neden olduğu trafik kazası, mahallede paniğe yol açtı. Olay, saat 14.50 sıralarında Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Taşhancılar Caddesi’ne ters yönden giren 14 AAJ 075 plakalı otomobilin sürücüsü Esra Ç., Öney Sokağa dönmek isterken kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarpan sürücü, panik halinde olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Kaçış sırasında Akıncı Sokak'ta yaklaşık 500 metre ileride aracın kontrolünü kaybeden Esra Ç., park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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