Alkollü sürücü sokak arasında dehşet saçtı

Semarkant Mahallesi'nde 22 yaşındaki alkollü sürücü Esra Ç.'nin neden olduğu trafik kazası, mahallede paniğe yol açtı. Olay, saat 14.50 sıralarında Akıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Taşhancılar Caddesi’ne ters yönden giren 14 AAJ 075 plakalı otomobilin sürücüsü Esra Ç., Öney Sokağa dönmek isterken kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen V.G. isimli yayaya çarpan sürücü, panik halinde olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Kaçış sırasında Akıncı Sokak'ta yaklaşık 500 metre ileride aracın kontrolünü kaybeden Esra Ç., park halindeki bir aracın üzerine uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.