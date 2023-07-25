Hava sıcaklarının artmasıyla soğuk içeceklere olan ilgi de arttı. Tiktok kahvesi olarak da bilinen Dalgona kahvesi yaz sıcaklarına birebir. Peki, Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Tiktok kahvesi Dalgona tarifinin malzemeleri neler?

İşte Dalgona kahvesi tarifi…

DALGONA KAHVESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 yemek kaşığı granül kahve

- 2 yemek kaşığı toz şeker

- 2 yemek kaşığı sıcak su

DALGONA KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Bir kabın içine kahveyi, şekeri ve sıcak suyu koyun. Ardından ise mikser ya da çırpıcı yardımıyla iyice çırpın.

Dalgona kahvesi için karışım başta koyu renk olacak ancak yaklaşık 5 dakika kadar çırptıktan sonra karışımın rengi açılmaya başlayacak. 15 dakika boyunca katı kıvama gelene dek kahveyi çırpmaya devam edin.

Ardından Dalgona kahvesinin içine bir bardağa süt ve buz koyun. Üzerine ise hazırladığınız kahveli kremayı ekleyin.

İsterseniz üzerine tarçın ya da kakao serperek de servis edebilirsiniz.