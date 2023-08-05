TikTok'a ağır cezanın önü açıldı

Avrupa Birliği (AB), Çinli sosyal medya platformu TikTok'un çocukların mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle önemli miktarda para cezasına çarptırılmasının önünü açtı.

KAYNAK: AA
TikTok'a ağır cezanın önü açıldı

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, bazı ülkeler tarafından devlet cihazlarında yasaklanmaya başladı.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Veri Koruma Kurulu, TikTok'un 13-17 yaş kullanıcılarının verilerini korumasıyla ilgili platformun merkezinin bulunduğu İrlanda'nın Veri Koruma Otoritesi tarafından karara uymadığı gerekçesiyle 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı.

CEZA YOLDA

Kurul, bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu.

4 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza 4 hafta içinde açıklanacak.

AB Komisyonu nisanda Dijital Hizmetler Yasası (DSA) gereğince Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platform ve arama motorlarına sıkı kurallar uygulayacağını duyurmuştu.

Bu sınıflandırmaya Alibaba, Amazon, Apple AppStore, Booking, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube ve Zalando'nun dahil edildiği açıklanmıştı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE AMAÇLANIYOR

Belirlenen platformların DSA kapsamında dezenformasyonu sınırlama, yasa dışı içeriği hızla kaldırma, reşit olmayanları internet ortamında daha iyi koruma, risk değerlendirmesi yapma, riskleri azaltmaya yönelik adım atma ve dış denetime tabi tutulma gibi kurallara uymaları gerekiyor.

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